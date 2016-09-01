Российская экономика признана самой «несправедливой» в мире

Неутешительный диагноз поставили экономике России специалисты известной консалтинговой компании Capgemini. Эксперты признали ее самой «несправедливой» в мире. Следует оговориться, что в докладе Capgemini фигурируют только крупные экономики.

Авторы исследования обосновывают свой вывод тем, что 62% богатств Российской Федерации принадлежит долларовым миллионерам, еще 26% находится под контролем долларовых миллиардеров. Таким образом, места для среднего класса в нашей стране остается очень мало, пишут эксперты.

Второе место в списке государств с самыми «несправедливыми» экономиками занимает Индия, третье – Великобритания. Самой же «справедливой» признана экономика Японии. В Стране восходящего солнца миллионеры владеют 22% богатств.

Ранее «АН-онлайн» писали о том, что отечественные эксперты из ВШЭ сообщили о падении экономики РФ ниже «дна».

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