Свердловский Минфин подвел итоги I полугодия
30 августа 2016, 22:14 [ «АН-Екатеринбург» ]
Доходы бюджета Свердловской области за первое полугодие исполнены в сумме 93,8 млрд рублей, что на 4,9 % выше уровня аналогичного периода 2015 года. Годовой прогноз исполнен на 53,2 %. Об этом заявила заместитель председателя правительства – министр финансов региона Галина Кулаченко на очередном заседании кабинета министров.
По ее словам, налоговые и неналоговые доходы областного бюджета за первое полугодие 2016 года составили 84,2 млрд рублей. Рост к соответствующему периоду 2015 года составил 8,1 %. Поступления по налогу на прибыль организаций составили 30,3 млрд рублей, или 65,6 % годового прогноза. Поступления по налогу на доходы физических лиц составили 26,5 млрд рублей.
Правительством продолжена работа по дополнительной мобилизации налоговых и неналоговых доходов бюджета, по результатам которой в областной бюджет дополнительно поступило 2,7 млрд рублей. Всего в консолидированный бюджет поступило 3,4 млрд рублей, сообщает департамент информационной политики губернатора.
Расходы областного бюджета составили 93,4 млрд рублей, или 48,9% от утвержденных бюджетных назначений. Рост к уровню аналогичного периода 2015 года на 2,3 млрд рублей, или на 2,5 %. На финансирование 28 государственных программ Свердловской области направлено 91,6 млрд рублей.
Профицит областного бюджета за первое полугодие 2016 года составил 448,9 млн рублей. За аналогичный период 2015 года дефицит был в размере 1,707 млрд рублей.
«Ключевые вещи, которые необходимо отметить по итогам первого полугодия: на 8,4 миллиарда рублей мы снизили государственный долг. Он составляет всего 51,3 процента от предельного объема. Это хорошая динамика. Второе: бюджет профицитный. Это правильная тенденция. Мы должны ее сохранить», – подвел итог председатель правительства Свердловской области Денис Паслер.