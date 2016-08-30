Члены Европейского комиссии считают, что между Россией и Германией должны быть заключены определенные межправительственные соглашения, но ФРГ не показывает заинтересованности в этом вопросе.

С помощью межправительственных соглашений могут быть решены те вопросы по строительству газопровода «Северный поток-2», которые требуют детального рассмотрения. Европейская комиссия считает, что по данному вопросу можно продвинуться вперед только в том случае, если будут заключены межправительственные соглашения. Но сама Германия пока не стремится совершать этот шаг навстречу, так как предполагаются некоторые другие варианты.

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