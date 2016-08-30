Доллар может снова подняться до 70 рублей

Через месяц доллар может снова подорожать до 70 рублей и выше. Такое мнение высказал шеф-аналитик ГК TeleTrade Петр Пушкарев. Впрочем, ситуация может снова измениться после президентских выборов в США.

Послезавтра института ISM обнародует индексы деловой активности в США, а Министерство труда на следующий день предоставит свою важную статистику. Отталкиваясь от неё, ФРС США определит процентную ставку.

По словам Пушкарёва, также есть основания считать, что по итогам встречи ОПЕК в Алжире 26-28 сентября заявления о заморозке добычи нефти могут оказаться обманом, чтобы слегка освободить рынок от лишних её продавцов. В свою очередь, это приведёт к снижению нефтяных котировок. В сочетании же с устойчивым курсом доллара к евро, это может понизить стоимость российского рубля.



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