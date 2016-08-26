МЭР предлагает Крыму еще 60 миллиардов рублей

Министерство экономического развития России выдвинуло идею увеличить финансирование государственной программы "Социально-экономического развития Республики Крыма и города Севастополя до 2020 года".

МЭР предложило выделить из бюджета на данную программу еще 61 млрд рублей, отмечается в проекте законопроекта, который опубликован на Федеральном портале проектов нормативных актов. Предполагается, что совокупный объем финансирования увеличится до 736,6 млрд рублей: в текущем году в рамках программы Крым получит 123 млрд рублей, в следующем — 181 млрд, в 2018 году — 157,3 млрд, в 2019 году — 101 млрд, а в 2020 году — 80 млрд.

Уточняется, что дополнительные средства потратят на строительство и реконструкцию автодороги Керчь — Феодосия — Белогорск — Симферополь — Бахчисарай — Севастополь, а еще 11,9 млрд руб. будет выделено на реализацию проекта Керченского моста.

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