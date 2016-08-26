Партнером России на "Иннопроме-2018" станет Республика Корея
26 августа 2016, 13:52 [ «АН-Екатеринбург» ]
Страной – партнером международной промышленной выставки ИННОПРОМ в 2018 году станет Республика Корея, заявил первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Глеб Никитин в рамках 15-го заседания Российско-Корейской межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, сообщает департамент информационной политики губернатора.
«Участие вашей страны в этом высоком статусе в главной российской промышленной выставке придаст дополнительный импульс всему комплексу торгово-экономических, промышленных и инвестиционных связей между нашими странами», – сообщил Глеб Никитин.
Идея участия Южной Кореи в выставке ИННОПРОМ в качестве страны-партнера обсуждалась и в ходе визита масштабной делегации Свердловской области в азиатскую страну в марте 2015 года. Он был организован по поручению губернатора Евгения Куйвашева в рамках реализации принятой РФ на 2014-2015 годы программы «Годы взаимных визитов Россия – Республика Корея».
В целях обеспечения успешной подготовки и проведения ИННОПРОМа-2018 Глеб Никитин предложил заблаговременно организовать переговоры уполномоченных организаций для обсуждения проекта меморандума о намерениях по участию Республики Корея в статусе страны – партнера выставки.
По его словам, в России с интересом изучается корейский опыт в области технологического трансфера и коммерциализации технологий. В этой связи он уделил внимание деятельности российского Агентства по технологическому развитию, которая направлена на содействие в приобретении современных зарубежных технологий российскими предприятиями. ИННОПРОМ во многом будет способствовать этому направлению.
Напомним, что в 2017 году страной – партнером выставки ИННОПРОМ станет Япония.