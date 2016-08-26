Apple создаст собственную социальную сеть

Корпорация Apple начала разработку собственного приложения для социальной сети.

Сервис будет работать на основе Facebook, Snapchat и Instagram. В приложении пользователи смогут снимать видеоролики, редактировать их с помощью пакета фильтров и делиться с подписчиками.

Также программа получит возможность общения: подписчики пользователя будут видеть его посты, электронную почту, видеоролики и фото.

Видео в новой социальной сети будут такие же, как в Instagram - квадратные. Новое "яблочное"приложение можно будет скачать в AppStore.

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