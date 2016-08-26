ЦБ РФ снизил курсы евро и доллара

Центробанком РФ на 27-29 августа установлен официальный курс доллара на уровне 64,7380 рублей, что на 20,79 копейки ниже предыдущего показателя.

Официальный курс евро также был снижен - до 73,0892 рублей, на 12,43 копейки.

Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45), которая была рассчитана по официальным курсам, также уменьшилась на 17,03 копейки до 68,4960 рублей.

Ранее Центробанк повышал курсы валют. Расчетами на 2 июня европейская валюта продавалась за 74,21 рубля. Курс доллара регулятор тоже увеличил - на 62 копейки до 66,62 рубля, сообщается на сайте Банка России. Рубль начал слабеть на фоне удешевления нефти. Эталонную марку Brent 1 июня продавали ниже уровня $49 за баррель.