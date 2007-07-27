Art-Новости

Вера Алентова получила президентскую награду...

НА ДНЯХ президент подписал указ о награждении народной любимицы актрисы Веры Алентовой за заслуги в области культуры и искусства орденом Почета. Кстати, это не первая регалия актрисы. Несколько лет назад артистка Московского драматического театра имени А.С. Пушкина Вера Алентова стала кавалером ордена Дружбы.

...а Юдашкин - французский орден

КУТЮРЬЕ Валентина Юдашкина в эти же дни чествовали во Франции и в ее посольстве в Москве. Модельер получил орден Французской Республики «За заслуги в литературе и искусстве». Отметим, что Юдашкин - первый российский кутюрье, который стал кавалером именно этого почетного французского ордена. Поддержать, а заодно и одними из первых поздравить мэтра пришли Алла Пугачева, Максим Галкин и Александр Буйнов.

Ирина Розанова поселилась в степи

ИРИНА Розанова уже несколько месяцев предпочитает столичному комфорту калмыцкие степи. А все из-за новой роли в кино. По сценарию героиню Розановой, калмычку из аула, бросает муж, и она вынуждена уехать в город. Там Ирина станет решительнее и придумает, как отомстить мужу-предателю, а также найдет любовь в лице красавца бизнесмена.

Чтобы лучше войти в образ, Розановой пришлось жить в поселении с калмыками, учиться языку и готовке местных блюд. Некоторые из них Ирина уже запланировала внести в свой домашний рацион. Кстати, любящая изящные туфельки актриса наотрез от них отказалась и, чтобы изменить походку, практически полностью перешла на кирзовые сапоги, в которых вовсю щеголяют местные жительницы.

Вадим Байков ушел в религию

БЫВШИЙ продюсер Алсу, певец и композитор Вадим Байков, похоже, забил на шоу-бизнес и с головой ринулся в православие... пока музыкальное. Как утверждают друзья композитора, Вадим готовит к представлению новый проект - альбом православной музыки «Служба Божественным Страстем Христовым. Пассия». На диске собрано 20 песнопений, исполненных мужским камерным хором. На этом Байков останавливаться не намерен. К выпуску готовится серия дисков православной музыки.

Что же касается шоу-бизнеса и попсы в частности, то говорят, что после многолетнего тандема и столь молниеносного разрыва с Алсу Вадим взял творческую паузу. Насколько продолжительной она будет, пока не знает никто.