Искусство покупать искусство

В начале июля российский художественный мир потрясла сенсация. Картину современного художника Ильи Кабакова «Номер люкс» продали на лондонском аукционе за 4 миллиона долларов. Кабаков внезапно стал самым дорогим из ныне живущих русских живописцев, а сотни владельцев его полотен, вероятно, уже прикидывают, какие яхты, виллы и гоночные автомобили они смогут приобрести, продав резко подорожавшие собрания.

Пушкин – арт-дилер

Хотите разбогатеть – идите в художе­ственную галерею. Большинство людей пребывает в заблуждении, будто «искусство – это очень дорого», а коллекционировать картины – развлечение для богатых. Это не так. «Цена полотен начинающих художников стартует от 5 тысяч рублей и редко превышает 30–40 тысяч. Даже молодые живописцы с именем, которых уже выставляют в престижных галереях и возят их персональные выставки по России, «продаются» по 50–200 тысяч рублей», – рассказывает художественный критик и куратор выставок Максим Шульц. Получается, что разбогатеть на картинах можно точно так же, как при биржевой игре. Нужно сделать ставку на подающего надежды художника, дешево приобрести его полотна и дождаться, когда они будут стоить миллионы. Возможно, ставка не сыграет, но деньги вы точно не потеряете. «Если творения какого-то автора однажды достигли ценовой планки, например, в 300 тысяч рублей за полотно, то по меньшей мере столько же они будут стоить и через 5, и через 10 лет. А могут и подорожать – в десять, пятьдесят, сто раз…» – объясняет Максим Шульц. Соблюдая несколько простых правил, любой удачливый ценитель искусства может быст­ро заработать тысячи процентов прибыли. Хороший пример – Кеннот Пушкин, потомок великого русского поэта. Он открыл небольшую галерею на знаменитом горнолыжном курорте Санта-Фе. Бизнес Кеннота устроен так. Он не стремится работать с художниками-звездами (специалисты называют их «голубыми фишками»). Зато, создав небольшой инвестиционный фонд в Москве, потомок автора «Скупого рыцаря» недорого, за 300–500 долларов, скупает здесь произведения современных художников, а затем перепродает их в Калифорнии, зарабатывая на каждой картине тысячи долларов.

Синдром скупого рыцаря

Если вы сомневаетесь в соб­ственной способности выбрать перспективного художника – ничего страшного. Можно воспользоваться услугами многочисленных галеристов или арт-дилеров. Риск минимален: при покупке полотна оговаривается возможность в любой момент вернуть картину и получить деньги обратно. Это обычная практика, ведь галереи должны защищать интересы покупателя, а не художника. Но если вы мечтаете о прибыли, нужно понимать, что коллекционирование искусства – бизнес терпеливых. Дожидаться, пока на голову свалится богат­ство, приходится порой десятки лет. Что покупать? Выбор у начинающего коллекционера невелик. Дело в том, что основной товар на рынке – произведения современных российских художников. Полотна и скульптуры, созданные менее чем 50 лет назад, можно свободно вывозить за границу, где цена на русское искусство заметно выше, чем внутри страны. А больше торговать почти нечем. «Около 80% антиквариата, который мог бы быть в обороте на территории нашей страны, находится во владении музеев. Еще 10–15% – это предметы, которые проходят по серым схемам, от человека к человеку, они не попадают на легальный рынок», – рассказывает президент Аукционного дома «Гелос» Олег Стецюра.

У картин современных художников есть замечательное свойст­во – они не дешевеют.

У галерейщиков свой интерес, поэтому они часто сравнивают государство со скупым рыцарем, чахнущим над сокровищами, которые кроме него не увидит никто. Такая ситуация не устраивает и самих хранителей музеев. «Из 100 миллионов единиц хранения музейных фондов выставляется только 10 миллионов. В Оружейной палате в Кремле – 5%, и это с учетом выставочной деятельности. До многих вещей за 80 лет так и не дошли руки экспертов... Возникают проблемы: в хранилищах лежат вещи, записанные за одним художником, а впоследствии это оказываются произведения совсем другого автора», – сетует заместитель руководителя Росохранкультуры Анатолий Вилков. Пополнить «оборотные активы» рынка искусства можно было бы за счет импорта. Но до недавнего времени это было нерентабельно – произведения, в том числе и русских художников, которые приобретались за рубежом, при ввозе в страну государство облагало 18% НДС. Кто повезет сюда картину стоимостью пять миллионов долларов, чтобы заплатить за это еще миллион? К счастью, сейчас драконовский закон отменили. В результате за последние полтора года в РФ ввезли более 10 тыс. произведений искусства.

У меня на крыше – 10 тысяч таких Пикассо

Зато, приобретая современное искусство, коллекционеры избавляются от опасности, которая велика в случае покупки, допустим, Айвазовского или Малевича. Современные полотна не подделывают. Фальсификации – самая большая угроза. Знаете ли вы, что сейчас ни один известный аукционный дом не согласится выставить на торги произведения Сальвадора Дали? Дело в том, что рынок переполнили подделки под знаменитого сюрреалиста. А эксперты давно запутались, где подлинники, а где – качественные фальсификации. Кроме того, и сам мэтр не чурался подделывать собственные полотна (например, печатая значительно больше оттисков с литографии, чем было оговорено с заказчиком). Проблема фальшивок – главная беда арт-рынка. Прецедентов более чем достаточно. Недавно турецкая полиция арестовала произведение Пикассо, которое продавалось за восемь миллионов долларов. На обороте картины было три бирки. Первая бирка: 1909 год, коллекция Щукина. Вторая: «Музей западноевропейского искусства» (коллекцию национализировали). Третья бирка: Эрмитаж. Позвонили Михаилу Борисовичу Пиотровскому. Директор Эрмитажа сказал, что это произведение всегда висело и висит в их коллекции. Разобрались: туркам досталась фальшивка. Те, кто изготовил ее, не учли одну деталь: на подлиннике подпись Пикассо немного закрашена. Мошенники же поставили ее в полном объеме. Потом выяснилось, что это произведение как подлинник было продано одному из сыновей арабских шейхов, который учился в СССР…Порой не спасает даже экспертиза. Сейчас в Европе и США стали появляться фальшивые экспертные заключения на английском языке от имени Третьяков­ской галереи или музея Рублева... Последний случай: произведение Шишкина, выставленное на аукционе «Сотбис», за день до торгов было снято как подделка. Подделки – не единственный вид рисков. Зураб Церетели приобрел картину Ильи Машкова, отдал ее на экспертизу в Третьяковскую галерею, где ему подтвердили подлинность, и остался доволен. Увы, оказалось, что полотно стояло на учете как похищенное из частной коллекции. Пришлось вернуть. Не менее известный человек – депутат – приобрел картину, которая, как выяснилось, в 1941 году пропала с передвижной выставки Русского музея в Крыму. Считалось, что ее увезли фашисты. Уже в наше время новый владелец сдал полотно на экспертизу и узнал, что оно принадлежит Русскому музею. Сроки давности здесь не действуют, поэтому с собственностью пришлось расстаться…