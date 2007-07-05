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Солнечная девушка

«Я – кусочек великого солнца и на землю оттуда упала…»

№ 27(61) от 05.07.2007 [«Аргументы Недели », Светлана ФИЛЮХИНА  ]

Солнечная девушка

 Так писала талантливая девушка, которую директор ее школы №1113 Святная Т.А. назвала человеком-праздником. В ее нереально больших голубых глазах для каждого находились тепло и доброта, которых нам так не хватает в жизни. Яны Пятковой не стало полгода назад, но на ее мобильный телефон по-прежнему приходят эсэмэски от друзей, которые не могут поверить, что Яна им никогда не ответит… Яна Пяткова была очень редкой девушкой, ведь в ней сочетались внешняя красота и красота душевная, творческая одаренность и искренняя, большая любовь к людям. Она прожила яркую жизнь, как настоящая звездочка.

 ЯНА была разносторонне одаренной личностью. В детстве серьезно занималась фигурным катанием, потом – спортивной гимнастикой. Увлекалась даже скалолазанием. В семь лет она сама пошла в музыкальную школу, где научилась играть на домре. Рано начала писать стихи. А еще Яна много рисовала и писала маслом. На одной из картин она нарисовала себя выходящей из мор­ской волны.

Сбрасываю платье,

Плюхаюсь в волну

И в ее объятиях

Медленно тону.

 Совсем недавно она сама послала свой шарж в газету «Аргументы неделi» на конкурс карикатур, объявленный Бобой Греком в номинацию «Па­радоксы семейной жизни».

 Люди уже начинают открывать ее стихи, глубина, искренность и проникновенность которых не могут оставить равнодушными. Вскоре эти стихотворения должны выйти в свет отдельным изданием. При всем этом Яна была очень красива. В 2004 г. она стала одной из победительниц конкурса газеты МК-Воскресенье «Девушка года».

 Яна работала моделью, в частности демонстрировала творения Андрея Бартенева, который называл ее «аленьким цветочком». Многие люди, видевшие показы, помнят, как Яна при своем небольшом по меркам модельных стандартов росте, ломая правила, снимала каблуки и шла по подиуму босиком.

 По образованию Яна – юрист, окончила Международную академию маркетинга и менеджмента, где получила звание бакалавра. В свое время поработала и на московском телевидении – вела оригинальную передачу «Погода шепчет», а еще была солисткой и продюсером музыкальной группы «Сан-Сити».

 Кажется, Яна искала в этой жизни дороги, которые могла бы пройти только она одна.

Какую жизнь я прожила?

Она безумия полна.

Она под стать лишь мне одной

С моею странницей-душой.

 Мама Яны, Свет­лана Иоси­фовна Ка­релова, вспоминает, как она сказала однажды: «Я до сих пор не в театре. Тогда я жизнь превращу в театр». Яне как многогранной личности было невозможно зациклиться на чем-то одном. Она хотела и действительно могла жить ярко и разнообразно, не закапывать те дары и способности, которые были даны ей свыше.

Лишь бы знать, что моей улыбкой

Чье-то сердце согреться сможет.

 Быть одаренным красивым человеком и при этом не стремиться извлечь из этого выгоду, не ставить себя выше других – это действительно очень редкое качество в современном мире. Во время тяжелой болезни своей бабушки Яна делала все для того, чтобы помочь ей, она боролась вместе с ней за жизнь семь лет. Позже Светлана Иосифовна нашла в многочисленных дневниках дочери такую запись: «Вынесу бабушку на руках к свету жизни».

 Яна все успевала. Искала выход, верила, что он есть. «Когда над пропастью стоят два человека, один думает, как мучительно долго он будет умирать, если сразу не разобьется. А другой – как проложить мост через пропасть. Вот это – я».

 Когда в больницу попал ее дядя, Яна навещала его и приносила цветы, сорванные… с городской клумбы! «Ну, пожалуйста! Это дяде: он в больнице лежит, а у меня денег нет!» – объясняла она с подкупающей непосредственностью милиционерам.

 Ее близкие и знакомые не сомневаются, что для Яны нет смерти, что просто теперь она живет в каком-то другом, не доступном нам пространстве.

Я – кусочек великого солнца

И на землю оттуда упала.

Эту жизнь исчерпавши до донца,

Поняла, что безумно устала.

Как хотелось наполнить любовью

Все, к чему бы я ни прикасалась!

Но порою, порою, порою

Я любовью людей обжигалась.

 Когда Яну отпевали в церкви, ей на грудь прыгнула кошка и стала ласкаться. Батюшка не мог припомнить, чтобы когда-то видел подобное. Яна была как живая.

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