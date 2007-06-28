Булыкина наградили степенью и ролью в кино
№ 26(60) от 28.06.2007 [«Аргументы Недели », Олеся ВЕРБЕНИНА ]
ИГОРоК московского «Динамо» Дмитрий Булыкин доказал, что может не только голы забивать и на светских раутах тусоваться, но и заниматься научной работой. Недавно он защитил кандидатскую диссертацию на тему «Техника стартовых действий в футболе и легкоатлетическом спринте».
– Мне интересно заниматься научными изысканиями, – признался нашему корреспонденту г-н Булыкин. – Не исключено, что это не последний мой научно-исследовательский опыт.
Дальнейшие планы по самореализации Дмитрий держит в секрете. Но, по всей видимости, они у него не только спортивные, а еще и творческие. Говорят, футболист может оказаться на съемочной площадке. Его пытаются заманить в кино «про плохих парней».
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