Светлану Светикову отчислили из вуза...

СЪЕМКИ в фильме «Нас не догонят» обернулись для певицы Светланы Светиковой серьезными проблемами. Начинающую актрису со скандалом отчислили с первого курса ГИТИСа.

По официальной версии – она пропустила очень много занятий, а предупредить о причине отсутствия забыла. Однако, как признались в окружении певицы, Светикова предупреждала деканат о своем отсутст­вии, но ее причину посчитали неуважительной.

Позднее девушка попыталась урегулировать конфликт, но это только усугубило ситуацию. В итоге певице в резкой форме объяснили, что для первокурсницы должна быть важнее учеба, а не «самодеятельный» дебют в кинокартине.