Телемагнаты пошушукались во Флоренции

№ 12(12) от 27.07.2006 [ «Аргументы Недели » ]

СЛАВА телевизионной империи СТС Александр Роднянский в июле отпраздновал свой день рождения. Празднование состоялось в городе Флоренции в галерее Уффици. Чтобы перевезти в Италию дорогих гостей в количестве 40 человек, был заказан специальный чартер. Собрался весь телевизионный истэблишмент. Сегодня он выглядит так: руководители каналов, начиная с К. Эрнста, продюсеры, начиная с А. Акопова («Моя прекрасная няня»), и модные московские то ли рестораторы, то ли дизайнеры, но, в общем, хорошие люди вроде Делоса. Высокое собрание позабавила новая жена А. Акопова, которую он, как говорят, нашел... по объявлению в брачном агентстве. Она взяла с собой собачку Шушу, но не оформила для нее никаких документов для полета в далекую страну. Из-за этого вылет задержали на целый час, руководители телеканалов парились в самолете, пока собачке выписывали справку. Жену А. Акопова с тех пор за глаза стали звать «мадам Шушу».