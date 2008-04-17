Анджей Вайда напоминает, чтобы забыть

– Пан Вайда, зачем этот фильм сегодня? Порой говорят: Вайда занимается гробокопательством. Хватит нам этого. Если хотим налаживать отношения между нашими странами, нужно их строить на современных реалиях, глядя в будущее. Известный польский публицист Ежи Гедройц, создатель во Франции знаменитого эмигрантского журнала «Культура», говорил: «Если хотим строить нормальные отношения с Россией, нужно забыть прежние обиды».

– Но как забыть? Чтобы забывать, надо с чего-то начать.

– Думаете, сделав такой фильм, поможете закрыть страницу нашей общей истории?

– Для поляков в этом историческом процессе мой фильм должен сыграть свою роль.

– Как отнеслась польская общественность к фильму? Нашлись такие, кто требовал и более жестко затронуть эту тему?

– Такой позиции я не слышал. Если и были негативные комментарии, то скорее сводились к тому, что я уже старый режиссер и фильм сделан несовременными способами. Еще критиковали, что картина не имеет художественной ценности, поэтому зритель не пойдет ее смотреть. Может быть, кто-то хотел сделать из фильма повод для обострения? Но, увидев его, решил, что он недостаточно агрессивен. У тех, кто мне писал, есть свое впечатление о картине. По их мнению, фильм показывает советскую систему того времени как машину, которая занималась ликвидацией людей. Эту систему человек и все человеческое не интересовало. Но была другая сторона. В фильме ее представляет русский офицер, которого прекрасно играет Сергей Гармаш.

– Как созрела идея фильма?

– Оно напрямую связана с моей семьей. Отец пошел воевать с немцами и пропал. У нас не было никакой информации. Лишь позже стало известно, что его расстреляли в Катыни. Я много лет вынашивал идею снять фильм о тех злодеяниях.

Было два посыла, которые инспирировали сценарий этого фильма. Долгое время о тех событиях не было ни одного литературного произведения. Но потом появился один роман. Однако когда он увидел свет, обнаружились документы. Из них следовало, что в реальной жизни герои совершали весьма негативные поступки. Не мог же я сделать их прототипами своего фильма.

В первом варианте сценария главный герой возвращается из плена. Он убежден, что убийство польских офицеров в Катыни – дело рук немцев. Но узнает, что правда иная. Став прокурором, он начинает свое расследование. Но погибает при таинственных обстоятельствах. Однако в реальной жизни оказалось, что история эта правдива лишь вначале. А погиб он оттого, что его убила любовница по личным мотивам. Поэтому за основу сценария я не стал брать эту историю. Зритель увидит совсем другую версию. Сюжет фильма основан на реальных событиях. Но фамилии главных героев вымышлены.

– 2008 г. объявлен Годом польской культуры в России. У пана Вайды на эту тему есть серьезные планы в нашей стране?

– В Петербурге мы уже провели предварительные переговоры с Львом Додиным о моей постановке в МДТ. Мне очень нравится этот театр и его актеры. Пьесу, правда, еще не выбрали. Было бы правильнее поставить польскую пьесу.

– А кино не бросаете… на время?

– Нет. Это всегда со мной. Давно хочу снять фильм по мотивам прозы моего любимого писателя Ярослава Ивашкевича. Есть у него один небольшой, но очень замечательный рассказ о любви.