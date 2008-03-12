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Счастье – это когда…

№ 11(97) от 13.03.2008 [«Аргументы Недели », Сергей НЕХАМКИН ]

Счастье – это когда…
Михаил Задорнов всех научит русский язык любить! фото Г. УСОЕВА

Водитель и машина

 – В ПРОШЛЫЙ раз остановились мы, Михаил Николаевич, на слове «разум». Как объяснили – ум, просветленный древним языческим солнечным богом Ра.

 – А вы не обращали внимания, что только в русском есть не переводимое ни на один другой язык выражение «учиться уму­разуму»? Очень точное, заметьте. Ум – это память, мозг. Разум – чувство, сердце. Учиться надо и тому и другому. Слова «разум» в западных языках нет, а раз нет слова, значит, невостребованно само понятие, которое оно обозначает. Там есть ум: знания, наука, технологии… Но ум – машина. Разум – ее водитель. У европейцев водитель не очень хороший, потому европейская история – двухтысячелетнее кровавое месиво. Восток крови лил гораздо меньше. Китай вон столетиями войн не знал. Восток не устраивал крестовых походов, не захватывал колоний, не вырезал туземцев. Но и технологически нередко отставал, поскольку всегда в первую очередь ценил разум, а не ум...

 – Потому существуют даосские мудрецы, а не даосские умники?

 – Даосские разумники. Или дураки – как сказали бы на праязыке.

Мудрость дурака Эйнштейна

 – МУДРЫЕ, просветленные дураки. Прекрасные и удивительные. Потому что в языческие времена ду-ра-к – тот, кто думал о вещах, дарованных Ра. Посмотрите, разве в народных сказках дурак – злобный, узколобый олигофрен? Наоборот – тихий, добрый, углубленный в себя человек. Он идиот с точки зрения торгашеского сознания – поскольку не озабочен тем, как хапнуть, как кого-то надуть, ограбить. Когда это сознание восторжествовало, такие люди стали вызывать раздражение – и слово «дурак» стало ругательным. Но я расскажу вам про одного такого дурака.

 В гимназии – двоечник, выперли за неуспеваемость. В зрелом возрасте нередко удивлял нелепым поведением. Например, мог запереться в ванной и пускать мыльные пузыри, думая о бесконечности. Жена говорит: «Гости пришли», а он: «Я забыл». Фотографы просят попозировать – язык показывает. Недоразвитый? А это Альберт Эйнштейн. Человек невероятного Ра­зума. Хотя с торгашеской точки зрения – невеликого ума. Действительно – такой ученый, а миллионером не стал!

 Сегодня ставят знак равенства между словами «умный» и «образованный». Но мы уже говорили: «образованность» – это «образ» мышления и «разум». Считается, что образованный – то есть умный! – тот, кто накопил знания. А это лишь свидетельство хорошей памяти.

 У Эйнштейна, кстати, она была плохая. Говорят, теорию относительности три раза заново открывал, потому что все время забывал какие-то опорные мысли, к которым приходил ранее.

 – Ну, это уже легенды!

 – А легенды иногда правдивее правды, они концентрируют суть явления. И Эйнштейн мне очень напоминает тех даосских мудрецов, которых я встречал на Гималаях. Потому что и Эйнштейн, и даосы – люди не умные, а разумные. Такими же – неумными, но разумными – были Ньютон, Леонардо, наш Лобачевский… У умных с разумными интересные отношения. Умные разумных сначала сжигают на кострах, а потом берут их идеи на вооружение – и развивают. Иногда неплохо развивают, чего уж.

Отбросил «творца» – стал вором

 – УЧИТЬСЯ уму­разуму – наша национальная программа. Точнее, интернациональная, потому что мы как начнем утверждать что-то национальное, обязательно соскользнем в шовинизм – и тут уж никому хорошо не будет. В принципе Россия и сама всегда учила уму­разуму. Посмотрите, сколько русских ученых работало и работает по всему миру (русский для меня любой, кто говорит и думает по-русски, а графа в паспорте – русский, еврей, немец, татарин – дело пятнадцатое). Посмотрите, сколько наших преподавателей давали малышне и студентам образование в самых глухих уголках планеты. А прекрасные русские женщины, жены, возлюбленные, музы мировых гениев – Дали, Бонюэля, Модильяни…

 – Так Россия ведь и сама училась, Михаил Николаевич! Перенимала, подхватывала, переиначивала под себя. Вы вот про русский язык – а он уже не тот, что при Пушкине. Сейчас пересказ «Капитанской дочки» звучал бы так: «Швабрин креативно позиционирует себя перед Гриневым как дилер франчайзинга Пугачева». Что поделаешь – XXI век, глобализация, взаимопроникновение экономик, культур, языков…

 – Да я не против того, чтобы языки взаимно обогащались! Просто у меня критерий такой: если есть нечто, для чего в русском языке обозначения не существует, – надо использовать иностранное слово. «Компьютер» же по-русски не скажешь? Но если что-то можно сказать по-русски – говори по-русски. «Креативный» – это «творческий». От слов «творение», «творить». А когда произносят «креативный» – что-то от «кретина» слышится.

 – Тогда в «творческий» – «вор»!

 – Нет. Здесь корень «тво» – «творец». Если художник «т» – «творца» – откидывает, он вором становится.

Женские тайны

 – Я ПОТОМУ и призываю все время: разгадывайте загадки русских слов! Язык хранит праслова, их надо только расшифровать – и тогда по цепочке, одна мысль за другой, откроются вам удивительные вещи. Вот слово «невеста». Это девушка, которой еще «весть» не пришла, что она повзрослела, пора влюбиться, продолжить род. Потом девушка выходила замуж, узнавала какие-то нужные женщине вещи – становилась «ведуньей». Рожала ребенка. «Ведающая мать» – «ведьма». Так же, как «дурак», – очень положительное слово. Всеведающие матери управляли нами в эпоху матриархата. Но потом агрессивные, озлобленные пацаны взбунтовались, свергли женскую власть. Казнить женщин было нельзя – как род продолжать? Решили унизить. Стали во всех странах сочинять всякие глупости – что Ева из мужской реберной кости сделана, что женская энергия инь – отрицательная, а мужская янь – положительная… Чушь! Минус не может рожать. Положительная энергия – женская, а мужская – отрицательная, от нее кровь и смерть. Рыцари – идеал мужчины – такие зверства творили! А верхом унижения женщин стала инквизиция, когда красавиц просто и целенаправленно уничтожали. Что-то соседка больно хороша, явно тут от нечистого! Ездишь сейчас по Европе, смотришь на всяких фрау и ловишь себя на мысли: ох, прошлась по вашим странам инквизиция, ох, попортила генофонд. Хорошо хоть до нас не добралась. А женская красота – это ведь забота о мужчине, женщина прихорашивается перед зеркалом, подсознательно думая, как себя мужчине отдать. Женщины – существа отдающие, еще и потому мне так нравятся.

 – А для себя лично, возясь со словами, вы какие открытия сделали?

 – Да я их все время делаю!

Счастье – сейчас!

– НУ ВОТ, к примеру, вопрос, который всех мучает, – что будет завтра? Забота о том, как обезопаситься на будущее, отравляет жизнь. Вечная мысль: надо чего-то скопить про запас. Будет в заначке сундук с сокровищами – совсем хорошо. Но у слова «сокровища» – корень «кровь». Чем больше сокровищ, тем больше кровищи – так всегда в истории было. У меня разговор был с коллегой по эстраде. Он мне: «Слушай, надо гонорар во что-то вложить. Золота, что ли, купить?» Я смеюсь: «Золото» – от слова «зло». Он: «Да ну, перестань, должно же быть что-то на черный день. Отвечаю – уже серьезно: «Послушай, черный день – он для всех черный будет. Ты это золото не продашь, потому что ни у кого не найдется денег его купить. У тебя есть мозги – единственное в жизни, что не девальвируется. Плюнь на все, готовь новую программу». Через полгода – бац, павловская реформа. Все враз обнищали. Приятель говорит: «Ты как в воду смотрел! Деньги ухнули, золото продать не могу. Но ничего – новая программа выручает».

 И вид счастливый – будто вовремя в сторону ступил, и кирпич, что на голову летел, мимо просвистел.

А я подумал тогда: интересное слово – «счастье». Помните, объяснял: со–участие. Но при этом исходное созвучие – «сч». На что похоже? «Сейчас»! Счастье – то, что сейчас. Сумма счастливых моментов, которые ты должен ежеминутно замечать. Нельзя пропустить их в погоне за прибылью в банке – оглянешься потом, а счастье в глубоком прошлом. Нельзя надеяться, что счастье даст тебе кто-то со стороны – дядя или государство. На государство вообще полагаться не надо – тут корень «суд», оно во всех странах на людей смотрит как на потенциальных подсудимых. Я не против государства, жизнь так устроена, что без него не обойтись, но просто все, что связано с ним, с политикой, у меня вызывает настороженность. Вот мы на выборах голосуем. «Голые» что-то куда-то «суем»…

 – Причем задернувшись от посторонних глаз в кабинке!

 – Именно. И куда суем? В урну! В русском языке у слова «урна» два значения: «мусорка» и «коробка для праха». Но от того, что голые, босые, голодные люди будут чего-то совать в мусорку, – хоть убейте, не верю, что на них снизойдет счастье! Знаете, я давно интересуюсь русскими пословицами. Многие нам известны в сокращенном виде, на самом деле есть полные варианты. Одна сейчас к месту: «Блажен, кто верует, а счастлив – кто ведает». Не верить надо – в доброго дядьку, банковский счет или светлое завтра, а ведать свой язык, свою историю. Тогда и будет нам счастье.

В следующем номере «АН» – очередная беседа с М. Задорновым.

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