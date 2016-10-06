И это все о нем: 7 октября выйдет книга про Путина

В День рождения президента России Владимира Путина выйдет в свет книга «В главной роли. Путин в современной культуре». Издание рассказывает о влиянии Владимира Путина на мировую культуру и искусство.

Издатель книги и главный редактор портала «Госиндекс» Виктор Леванов сообщил журналистам, что данное произведение - первое в своем роде серьезное исследование развития образа президента в мировой культуре и искусстве. Книга включает в себя все упоминания Владимира Путина в различных сферах массовой культуры - от журналов и газет до уличных граффити, рекламы, и даже сувенирной продукции, передает НТВ.

Сообщается, что книга не является коммерческим проектом.