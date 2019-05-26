Конспирология в запрете фильма Павла Лунгина «Братство»

В начальных титрах нового фильма Павла Лунгина «Братство» нет ни одной женской фамилии. Как и в самом фильме нет ни одного брата и братских отношений. Так про что снял свой оскандалившийся в самом начале фильм Павел Лунгин?



Всякий раз когда известный режиссёр снимает слабый фильм, начинается свистопляска с воплями о клевете (кто оклеветан, неважно – Николай II, Сталин, СССР, армия...). И с подключением Минкульта. Нет ли на свете некоторой фирмы по раскрутке безнадёжных опусов? У которой есть свои люди на хороших местах. Потому что «Братство» – картина безнадёжная как для массового спроса, так и для элитарного успеха. Без скандала её мало бы кто заметил. Но возмущение «патриотов» – это ураганный пиар. Как всегда, на гладком, ровном месте... Павел Лунгин тематически никогда не повторяется. Каждый его фильм – его личное авторское приключение. И на вопрос «почему вы сняли именно об этом?» режиссёр авторского кино отвечать не обязан, а обязан снимать именно то, что он хочет снимать. Такие законы у этой игры.



Рассказать правду об афганской войне не удалось никому. А если взять эстетическое измерение, то тут с афганской (как и чеченской) войной – проблема. Скудная, однообразная фактура. Голые горы, бедные кишлаки, бородатые чумазые люди. Во Вьетнаме хоть джунгли были, а здесь что снимать-то? И сюжетообразующая коллизия только одна: наш парень попал в плен. Но где братство в «Братстве»? Кто и кому там брат?



Возможно ли снять картину о войне, не имея острых и чётких симпатий и антипатий в избранной теме? Может быть, режиссёр в принципе против войны, любой войны? Да нет, в его изображении война – форма обыкновенной жизни, где мужики мочат друг друга, только в условиях Востока воды мало и все немытые. Нет в фильме Лунгина ни образа СССР, ни образа Афганистана, ни собственного отношения к этой войне. Снял – потому что надо что-то снимать, раз уж ты режиссёр.



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