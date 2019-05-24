Композитор Раймонд Паулс вынужден занимать деньги

Налоговая служба Латвии насчитала 14 000 евро долга Раймонду Паулсу. Маэстро вынужден заплатить эти деньги. Прославленный композитор не скрывает данную ситуацию. Он открыто рассказывает о своей проблеме.

«Заплачу, что требует страна. Принят прогрессивный налог. Во всем мире он существует. Но, как обычно, нас вовремя не информируют. До сегодняшнего дня многие о нем не знают. Многие удивлены тем, что им приходится сейчас доплачивать. Я не знал об этом налоге. Об этом нужно говорить. Для этого и существует ТВ. Например, мне сказали, что никакие декларации мне заполнять не нужно. Налоги уже заплачены. Но принят прогрессивный налог. Получается, что я должен. Что делать? Плачем и платим. Я не отказываюсь платить эти налоги. У меня много хороших соседей. Они мне помогут. Займу у них. Есть ли страна, где налоги приятные? Не знаю. Никто их платить не хочет. Но мы плачем и платим».