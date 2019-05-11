Что известно о картинах Айвазовского, находящихся на затонувшем в Чёрном море корабле

Более десяти картина мариниста Ивана Айвазовского могут находиться на борту затонувшего парохода «Генерал Коцебу». Руководитель экспедиции «Нептун» Роман Дунаев рассказал, что этот корабль одним из первых открывал прохождение по Суэцкому каналу.

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На пароход, чтобы запечатлеть этот исторический факт, был командирован Иван Айвазовский.

По словам Дунаева, доказано историками, что художник запечатлел проход парохода в Египте через Суэцкий канал. И еще известный исторический факт: когда Айвазовский находился на каком-то корабле, он часто дарил экипажу свои картины и зарисовки, - передает радиостанция «Говорит Москва».

Как отметил Иван Дунаев, ил – хороший консервант, поэтому некоторые полотна могут быть сохранены.

Пароход «Генерал Коцебу» затонул после столкновения с транспортом Черноморского флота «Пендераклия» в 1895 году. Объект находится на 40-метровой глубине в 12 милях от мыса Тарханкут на западе Крымского полуострова.