Кто сегодня для нас Тургенев?

2019 год объявлен в России годом Ивана Сергеевича Тургенева. Осенью этого года исполняется 200 лет со дня рождения великого русского классика. Журналист Ольга Печенкина спросила у старшего научного сотрудника Библиотеки-читальни им. И.С.Тургенева, кандидата филологических наук, профессора Елены Григорьевны Петраш, кем сегодня для нас является Тургенев.

Конечно, в первую очередь, великий русский писатель, а еще – Учитель, который без назидания, предлагает нам полную свободу при чтении его произведений. Искушенный читатель понимает, что произведения этого писателя не для приятного чтения, в его сочинения надо вчитываться, чтобы добраться для тех глубинных смыслов, которые Тургенев предлагает. Один пример: роман «Дворянское гнездо». Судьба этого романа более, чем удачная, его полюбила публика и критика, что нетипично для других детищ писателя. Этот роман в каком-то смысле исторический документ, запечатлевший конец дворянской культуры, и о любви одухотворяющей, делающей человека лучше – добрее, правдивее перед собой и другими людьми, и о том, какой путь должна избрать Россия: путь цивилизационно-европейский или славянофильский. т.е. свой, особый (в тексте это спор Лаврецкого и Паншина). Казалось бы, действие происходит два столетия назад. А нас волнуют все те же вопросы. Уже наше общество пережило слом советской культуры, мы и через 150 лет не можем решить, какой путь развития избрать. Таким образом и внешние и внутренние конфликты, которые переживает общество, уходят корнями в XIX век.

А как Тургенев «западник» отвечал на эти вопросы, настаивал ли он на чем-либо, требовал он от русского народа что-то либо?

Нет, он никогда ни на чем не настаивал, а с помощью незамысловатых сюжетов, образов, т.е. чисто художественными средствами намекал, что надо вырабатывать «формулу согласия» или «диалог» везде и во всем. Тургенев не терпел крайностей.

А роман «Дым», разве он не современен? В замысел романа входит показ раскола российского общества, с его пустозвонством (герои не могут дать характеристики людям, которые пользуются их авторитетом (например, Бамбаев о Губареве), со смутным пониманием того, как нужно делать «дело», вернуться к старым крепостным порядкам. Никаких ассоциаций с современностью не вызывает этот роман?

А в романе «Новь» Тургенев перечислит обсуждаемые «вопросы»: прогресс, правительство, литература, податный вопрос. Церковный вопрос, женский вопрос (в нашем общем особняком стоит и мужской вопрос!), судебный вопрос, не говоря уж о классицизме, реализме. Его лексика -- нигилизм, коммунизм, интернационал, клерикализм, либерализм, капитализм, администрация, организация, ассоциация. И даже кристаллизация».

Тургенев как активный человек пытается привести к общему знаменателю споры о том, что делать современной ему России в связи с тем, что появилась свобода решения возникших проблем, о которых люди говорят и говорят свободно. И главное -- в этих спорах доминирует идея диалога – диалога культур – западноевропейской и русской. В романах у Тургенева имеется в виду многообразие культур: дворянской, народной, разночинской, купеческой.

Не те ли споры мы наблюдаем в наше время на телевидении! И какие споры, когда одни и те же люди оказываются в разных культурных слоях (и главное здесь не сословная принадлежность, а мировоззренческая особенность).

Кстати, Тургенев в романе «Новь» употребляет слова, которые стали знаковыми в XX веке: застой, герой труда. Говоря о XIX веке как о «вывихнутым веке», можно перенести из XIX на последующие века явления, которые не потеряли своего значения и в нашем обществе: 1) жить по инструкциям (в романе их дает невидимый Василий Николаевич…); 2) превращение чиновничества в правящее сословие; 3) жить по правилу «потом все переделаем», похожее на наши идеи перестройки; 4) всеобщая брань (современные ток-шоу); 5) слышны в романе и парламентские дебаты (здесь можно сделать отсылку и к роману «Дым», где говорят, обсуждают, анализируют….; 6) процветает и формализм, когда зачастую за словами сила и энтузиазм, а не дело.

Вспомним и «Стихотворения в прозе» Тургенева, в которых писатель дает диагноз нашей современности, являясь предтечей мыслителей XXI века! Тургенев мог бы стать Учителем XX и XXI веков, если бы к нему больше прислушивались. И, конечно, Тургенев современен и в наши дни. Но Тургенев тот писатель, который требует от читателя ума, тонкости, прозорливости, - и тогда придет понимание.

Но читают ли его? Читают. Читают преподаватели, исследователи его творчества - литературоведы, философы, историки и даже некоторые политики. В школьной программе есть несколько произведений Тургенева. И худо ли бедно, школьники должны быть в курсе таких тургеневских устоявшихся образов как «лишний человек», «дворянское гнездо», «отцы и дети», «нигилизм», «тургеневская девушка», «первая любовь». Ведь Тургенев писал о русском национальном характере, чутко улавливая идеи своего времени, настроения, эмоции. Можно сказать, что Тургенев подарил нам те срезы российской жизни и культуры, которые нам надо помнить. Ведь это и о нас он размышлял. И урок Тургенева -- патриот тот, кто живет в согласии со своим народом, а не кричит, как обустроить Россию.

Старший научный сотрудник Библиотеки-читальни им. И.С.Тургенева, кандидат филологических наук, профессор

Елена Григорьевна Петраш