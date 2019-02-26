В Санкт-Петербурге умер поэт Глеб Горбовский

Известный поэт Глеб Горбовский скончался в Санкт-Петербурге на 88-м году жизни. О трагедии сообщил директор издательства "Аничков мост" Евгений Жуков, передает во вторник РИА Новости.

Как отмечает врио главы города, "стихи признанного мастера любимы многими поколениями наших сограждан": "Им присущи музыкальность рифмы и широта красочных образов", - написал он в телеграмме с соболезнованиями.

Горбовский родился 4 октября 1931 года в Ленинграде. Писать начал в возрасте 16 лет. Среди его знаменитых работ сборники стихов "Поиски тепла", "Косые сучья", "Падший ангел", "В коммуналке" и "Художнику-модернисту".