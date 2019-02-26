Вдова Дмитрия Хворостовского вновь призналась в любви мужу

Вдова всемирно известного оперного певца Дмитрия Хворостовского Флоранс вновь призналась мужу в любви. Артист ушел из жизни 22 ноября 2017 года после длительной борьбы с тяжелым заболеванием.

Флоранс напомнила, что ее возлюбленный ушел из жизни 15 месяцев назад, но подчеркнула, что он останется с ней навсегда. Женщина опубликовала портрет Дмитрия заявила, что очень любит своего мужа.

Отметим, что вдова Хворостовского старается вести насыщенную жизнь, несмотря на то, что многим это не нравится. Некоторые критикуют Флоранс за яркие наряды, макияж и посещение различных мероприятий, однако бывшая оперная певица не слушает хейтеров и пытается собственными методами справиться с горем, которое пришло в ее семью.