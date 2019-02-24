Фарс на сцене театра Пушкина

Иногда любовь зрителя к театру переходит все границы. Если вы любите театр, то Театр Пушкина подготовил для вас сюрприз. На Основной сцене Театра 13, 14 и 15 марта состоится премьера театральный фарса «Рыцарь пламенеющего пестика» Фрэнсиса Бомонта. Это яркий спектакль, насыщенный движением, страстями, горем, слезами, смехом, розыгрышами, проделками и острословием.

Во время спектакля «Лондонский купец», глубокомысленного и скучного представления, на сцене внезапно появляется пара зрителей. У них есть несколько советов по "улучшению" пьесы: место действия должно быть поэкзотичнее, рыцарь должен совершать подвиги, а также стоит добавить песен и танцев... Неугомонная парочка предлагает на главную роль своего племянника Ралфа, артиста-любителя. Ралф забирается на сцену, и так "Лондонский купец" становится "Рыцарем пламенеющего пестика". Режиссер спектакля Деклан Доннеллан, основатель Королевской академии Шекспировского театра в Стратфорде-на-Авоне. Он ставил в Национальном театре Финляндии, в Королевском Шекспировском театре, в театре «Олд Вик». В 1997 году постановил «Зимнюю сказку» в Малом Драматическом Театре Санкт-Петербурга. В 1998 году для Авиньонского фестиваля - «Сида» П. Корнеля на французском языке. Осенью 2003 года состоялась его премьера балет «Ромео и Джульетта» на сцене Большого театра России.

Радовать и удивлять на сцене будет прекрасный актерский ансамбль - Александр Феклистов и Агриппина Стеклова, знакомые многим по работам в театре и кино.

