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Южный Урал подписал соглашение о сотрудничестве с Сербией

23 февраля 2019, 13:08 [«Аргументы Недели. Челябинск», Анна Поперечная ]

Южный Урал подписал соглашение о сотрудничестве с Сербией
Иван Карл и Алексей Бетехтин подписывают соглашение

Министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин и секретарь Секретариата по культуре г. Белграда Иван Карл подписали соглашение о сотрудничестве.

Как сообщает газета «Вечерний Челябинск», Челябинская область стала первым российским регионом, который начнет культурный обмен с Сербией. Соответственно, челябинский министр культуры Алексей Бетехтин первый после президента Путина побывал в этой стране.

Иван Карл подчеркнул, что соглашение — это важный шаг для укрепления дружеских отношений между Россией и Сербией.

- Подписание соглашения связано с предыдущей встречей Владимир Путина с нашим президентом Александром Вучичем, - сказал Иван Карл. - Подписанный протокол заложит основу дальнейшего сотрудничества.

 По словам Алексея Бетехтина, южноуральцы и раньше сотрудничали с Сербией, однако, это было разовое сотрудничество, а не постоянное. Так, наш коллектив «Уральский диксиленд» с большим успехом выступил в Сербии в прошлом году, сербские артисты приезжали в Челябинск для участия в фестивале «Синегорье», сербский хор пел в челябинском органном зале.

Также соглашение о сотрудничестве подписали директор фольклорного ансамбля «Иво Лола Рыбар» Владан Тешанович и генеральный директор Челябинской государственной филармонии Алексей Пелымский.

Фото - «Вечерний Челябинск»

 

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