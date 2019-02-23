Южный Урал подписал соглашение о сотрудничестве с Сербией

Министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин и секретарь Секретариата по культуре г. Белграда Иван Карл подписали соглашение о сотрудничестве.

Как сообщает газета «Вечерний Челябинск», Челябинская область стала первым российским регионом, который начнет культурный обмен с Сербией. Соответственно, челябинский министр культуры Алексей Бетехтин первый после президента Путина побывал в этой стране.

Иван Карл подчеркнул, что соглашение — это важный шаг для укрепления дружеских отношений между Россией и Сербией.

- Подписание соглашения связано с предыдущей встречей Владимир Путина с нашим президентом Александром Вучичем, - сказал Иван Карл. - Подписанный протокол заложит основу дальнейшего сотрудничества.

По словам Алексея Бетехтина, южноуральцы и раньше сотрудничали с Сербией, однако, это было разовое сотрудничество, а не постоянное. Так, наш коллектив «Уральский диксиленд» с большим успехом выступил в Сербии в прошлом году, сербские артисты приезжали в Челябинск для участия в фестивале «Синегорье», сербский хор пел в челябинском органном зале.

Также соглашение о сотрудничестве подписали директор фольклорного ансамбля «Иво Лола Рыбар» Владан Тешанович и генеральный директор Челябинской государственной филармонии Алексей Пелымский.

Фото - «Вечерний Челябинск»