Умер кинорежиссер Борис Яшин

Сегодня стало известно, что на 87-м году жизни скончался Борис Владимирович Яшин – режиссер игрового кино. Печальную новость сообщил Союз кинематографистов Российской Федерации.

«Восемнадцатого февраля на 87-м году жизни не стало нашего друга и коллеги – члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино Бориса Владимировича Яшина. Приносим соболезнования родным и близким Бориса Владимировича. Отпевание состоится в пятницу, 22 февраля, в 12.00 в храме Архангела Михаила в Тропареве», - сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.

Борис Яшин учился в мастерской М. Ромма на режиссерском факультете ВГИКа, окончил в 1962 году. С 1964 года работал на киностудии «Мосфильм». В число его работ входят фильмы «Шуточка», «Город первой любви», «Скорый поезд», «Женский день» и другие кинокартины.