Рэпер Баста записал видео с извинениями за поддержку пенсионной реформы

Рэпер Василий Вакуленко, более известный как Баста, заявил, что раскаивается в том, что поддержал пенсионную реформу на конференции в Ростове-на-Дону. Исполнитель назвал это ошибкой.

По собственному признанию артиста, на момент озвучивания своего отношения к изменениям в пенсионном законодательстве он не был знаком со всеми нюансами, с этими изменениями связанными.

"Я не поддерживаю реформу и считаю ее большой ошибкой. Мне всегда хватало мужества признавать свои ошибки и считаю нужным сделать это сейчас", - поделился мнением репер в видеообращении.