В Москве сегодня, 14 февраля, умер певец, народный артист Сергей Захаров. Артисту было 68 лет. Информацию о кончине известного певца подтвердили в московском Союзе концертных деятелей. О дате и месте прощания с артистом сообщим позднее.

Сергей Захаров скончался в одной из больниц. По предварительной информации, причиной смерти певца стала сердечная недостаточность.

Сергей Захаров родился 1 мая 1950 года на Украине в Николаевской области. Во время службы в армии проявился талант Захарова. Он стал ротным запевалой. После службы в армии в 1971 году Захаров поступил в Гнесинское училище. Но заканчивал образование в Ленинграде, окончил Ленинградское музыкальное училище имени Римского-Корсакова. В 1973 году тогда еще студент Захаров начала работать в Ленинградский мюзик-холле.

Захаров становился победителем международных конкурсов «Золотой Орфей» в Болгарии и «Сопот-1974» в Польше.

Поклонники певца полюбили его по ролям Дон Жуана, Дон Кихота и Мистера Икса. Песни из его репертуара: «Московские окна», «Очи чёрные» и «Три белых коня».

На 3 марта 2019 года у Захарова был запланирован концерт в зале у Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге.