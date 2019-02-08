Владимир Меньшов рассказал о совместной работе с Сергеем Юрским

Знаменитый российский режиссер Владимир Меньшов, который создал легендарную картину "Любовь и голуби", в пятницу, 8 февраля, рассказал о совместной работе с народным артистом РСФСР Сергеем Юрским.





Ранее сегодня стало известно, что Сергей Юрский ушел из жизни в возрасте 83 лет. Меньшов отметил, что кончина актера является очень большой потерей для российской культуры. По словам режиссера, Юрский был универсальным человеком, следил за новинками и трендами, был невероятно осведомленным и эрудированным.

Меньшов в беседе с RT подчеркнул, что подобные качества Юрского заставляли каждого "подтягиваться" при встрече с ним. Режиссер добавил, что ему очень повезло, что Сергей Юрьевич согласился сыграть в фильме "Любовь и голуби". По мнению Меньшова, картина стала шедевром во многом именно потому, что в ней снялись Юрский и Тенякова.