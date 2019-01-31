Актриса Луиза Мориц, звезда киноленты "Пролетая над гнездом кукушки", скончалась в пятницу, 4 января, в Лос-Анджелесе на 73-м году жизни. Об этом сегодня сообщает газета USA Today.

По информации, полученной изданием от друзей и родственников актрисы, последние дни Мориц провела в одном из американских хосписов. Причиной смерти артистки стала острая сердечная недостаточность.

По словам представителя, Луиза была очень плоха, а недавний инцидент выбил ее из колеи: она ездила в Вашингтон на встречу с юристом по делу о домогательствах Билла Косби, упала и серьезно расшиблась.

За свою актерскую карьеру Мориц сыграла в нескольких десятках фильмов, однако российскому зрителю известна в первую очередь по роли Роуз в кинофильме "Пролетая над гнездом кукушки" с Джеком Николсоном.