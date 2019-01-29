Минкультуры предложило проверять востребованность артистов

Министерство культуры РФ совместно с профессиональным сообществом предлагает оценивать востребованность артистов. Законопроект, подготовленный Минкультуры, размещён на портале правовой информации для общественного обсуждения.

Предлагается оценить востребованность творческих работников театров, музыкальных и танцевальных коллективов, концертных организаций и цирков, учредителем которых является Россия, российские субъекты или муниципальные образования.

Документ, предусматривающий соответствующую поправку в Трудовой кодекс РФ, разработан по поручению вице-премьера РФ Ольги Голодец, - уточняет ТАСС.

Артистов, трудовой договор с которыми заключен на определенный срок, оценивать не будут. Согласно документу, оценка востребованности может проводиться не чаще чем раз в три года и не коснется руководителей организаций, беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, а также лиц, воспитывающих детей-инвалидов, и творческих работников, удостоенных почетных званий.

"Оценка востребованности не предполагает определение профессиональной пригодности творческого работника и направлена исключительно на его востребованность в перспективном репертуаре (программе) театра, музыкального и танцевального коллективов, концертной организации и цирка", - говорится в пояснительной записке к документу.