Раскрыты детали последнего сезона популярного сериала "Игра престолов", который выйдет в эфир в апреле. Подробности зрителям предоставили сотрудники французской телесети Orange Cinema Series.

Оказалось, что весь сезон будет длиться 440 минут. Кроме того, сообщается, что первые два эпизода будут часовыми, а остальные четыре будут длиться по 80 минут каждый, передает Les Inrocks.

Первую серию поклонники "Игры престолов" могут ожидать уже 14 апреля.

Напомним, ранее актриса Софи Тернер, которая сыграла в сериале Сансу Старк, заявила, что во время съемок ей категорически запрещали мыть голову.