Появилась новая информация о последнем сезоне "Игры престолов"
25 января 2019, 09:47 [ «Аргументы Недели» ]
Раскрыты детали последнего сезона популярного сериала "Игра престолов", который выйдет в эфир в апреле. Подробности зрителям предоставили сотрудники французской телесети Orange Cinema Series.
Оказалось, что весь сезон будет длиться 440 минут. Кроме того, сообщается, что первые два эпизода будут часовыми, а остальные четыре будут длиться по 80 минут каждый, передает Les Inrocks.
Первую серию поклонники "Игры престолов" могут ожидать уже 14 апреля.
Напомним, ранее актриса Софи Тернер, которая сыграла в сериале Сансу Старк, заявила, что во время съемок ей категорически запрещали мыть голову.