Накануне 2 февраля, когда будет отмечаться 76-летие окончания Сталинградской битвы, в Волгоград приезжают музейные экспонаты, одни из главных символов Победы – Знамя Победы и орден «Победа», принадлежащий Маршалу Советского Союза Георгию Константиновичу Жукову.

Уникальные экспонаты из коллекции Центрального музея Вооруженных Сил Министерства обороны РФ будут демонстрироваться на выставке, которая пройдет в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва». Сейчас в зале устанавливаются строжайшие меры безопасности, которые должны обеспечить сохранность ценных экспонатов.

Знаменем Победы считается Красный флаг Военного совета 3-й ударной армии, 79-го стрелкового корпуса, 1-го Белорусского фронта, водруженный 2 мая 1945 года над куполом Рейхстага разведчиками 756-го стрелкового полка сержантом М. Егоровым и младшим сержантом М. Кантария.

Сам оригинал Знамени не покидает хранилище московского музея и нигде не выставляется. В Волгоград привезут одну из пяти официальных копий Знамени Победы. А вот орден «Победа», который прибудет на выставку в музей-панораму – это точно оригинал одного из двух, которым наградили знаменитого Маршала Победу – Георгия Жукова. Это вторая его награда, которой он был удостоен в конце марта 1945 года. Орден был учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 ноября 1943 года. Это – высший военный орден, которым награждались лица высшего командного состава Красной Армии за успешное проведение боевых операций, в результате которых в корне менялась обстановка в пользу Красной Армии. За всю историю было вручено только 20 таких наград.

Экспозицию выставки сопроводят информацией о кавалерах ордена «Победа», об истории его учреждения, статуте, о водружении Знамени Победы на здании Рейхстага и подписании акта о безоговорочной капитуляции, а также фотографиями военачальников, награжденных орденом на Параде Победы 24 июня 1945 года.

Вход на выставку посетителей свободный, кроме торжественного открытия, которое пройдет 31 января. Посмотреть легендарные символы можно будет до 26 февраля.