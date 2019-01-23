В волгоградском краеведческом покажут эпоху средней бронзы

Ценными артефактами пополнится в 2019 году коллекция волгоградского областного краеведческого музея. Их обнаружили в курганном могильнике Жирновского района. Пресс-секретарь музея Инга Иванова рассказала, какие древние экспонаты представлены в коллекции.

- Жирновский район богат на археологические памятники курганного типа, только в районе могильника «Нижняя Добринка-II» обнаружено более 20 насыпей, - делится Ольга Шинкарь, главный специалист отдела археологии ГБУ «ВОНПЦ по охране памятников», - выявлены они были еще несколько лет назад, сейчас же мы проводили спасательные раскопки, так как в ближайшее время здесь будет пробурена нефтяная скважина.

Специалисты послойно исследовали насыпь кургана, чтобы проследить, как курган формировался в течение веков, в результате было обнаружено два погребения разных эпох.

- Основное погребение датируем эпохой средней бронзы, т.е. около двух тысяч лет до н.э., принадлежит оно к катакомбной культуре, но дата будет уточняться во время обработки материала, - рассказала Ольга Шинкарь.

В центральном погребении, в глубокой катакомбе, археологи обнаружили скелеты взрослого и подростка, принадлежавших к знати.

- У взрослого богатый погребальный инвентарь: бронзовые топор, нож и пешня (ломик с деревянной ручкой), а под головой – золотая подвеска из цельнолитого прута золота, довольно тяжелая, она могла служить как женским, так и мужским украшением, подвешиваясь к виску, - рассказывает археолог, - это первый подобный артефакт, мы находили похожие из цельнолитых прутов бронзы, меди, но не золота.

Также в погребении лежали две орнаментированные ритуальные курильницы на ножках, с остатками углей, и несколько деревянных мисок. С подростком захоронены более 30 альчиков – игральных костей из суставов овцы, обильно посыпанные красной охрой.

В найденном захоронении присутствуют все три ритуальных предмета: угли, кусочек мела и охра, что предполагает высокий социальный статус покойных.

Второе погребение, обнаруженное здесь же, впускного типа, говорят специалисты. Принадлежит оно к более позднему времени – спустя век от первого и определяется как срубное. В нем найдены кости ребенка и часть жертвенного животного - передняя нога барашка.

Теперь для получения полной информации о находках к работе приступят специалисты по палеоантропологии и палеозоологии.

- На протяжении всей истории «ВОНПЦ по охране памятников», начиная с 1991 года, нашими специалистами проведены десятки экспедиций. Конечно, не все они заканчивались уникальными находками, но практически все предметы, найденные археологами, пополнили единый депозитарий археологической коллекции региона, - объяснил Александр Ситников, заместитель директора «ВОНПЦ по охране памятников». – Согласно закону «О музеях и музейном фонде РФ» в 1995 г. и ФЗ об охране объектов культурного наследия в 2002 г. археологические находки сдаются только в государственные музеи. Ранее некоторые наши экспонаты пополняли фонд ГИМ – Государственного исторического музея в Москве и Эрмитажа в Санкт-Петербурге, но, к счастью, большинство не покидают территорию нашей области. В последние два десятилетия все находки сдаются исключительно в областной краеведческий музей, в настоящее время это около 50 тысяч единиц хранения, самая крупная коллекция памятников археологии в ЮФО. Конечно, в Ростове коллекция тоже очень достойная, но там Великая Отечественная война не нанесла такого разрушительного урона, как в Сталинграде, поэтому сохраненная работниками музея нескольких поколений коллекция – это большая гордость.

- В этом году мы празднуем большой юбилей – столетие российской археологии, поэтому в планах сделать целую серию выставок, в том числе не совсем обычных, которыми мы порадуем всех любителей археологии, - делится директор Волгоградского областного краеведческого музея Анатолий Мальченко. – Также у нас имеется интересная палеонтологическая коллекция, которую любой российский музей с гордостью имел бы у себя. К сожалению, пока музей обладает небольшими выставочными площадями, но мы будем стараться показать все самое интересное. И, конечно, я знаю, что в планах ВОНПЦ на 2019 год еще экспедиции, и все мы, как рыбаки, которые забрасывают удочки, ждем интересных и уникальных находок, которые пополнят наш экспозиционный ряд.

что имеем

В фондах музея к настоящему времени собрана уникальная в научном и художественном плане коллекция древностей, включающая более 50 тысяч экспонатов периодов каменного века, эпохи энеолита и бронзового века, раннего железного века, эпохи средневековья. Уникальные артефакты рассказывают о жизни племен, проживавших на территории нашего края: первобытных людей эпохи среднего палеолита, сарматов, савроматов; эпохе Великого переселения народов и золотоордынских поселениях.