Венгерский кинопродюсер Эндрю Джордж Вайна скончался в возрасте 74 лет после продолжительной болезни в своем доме в Будапеште. Об этом сегодня сообщает интернет-портал Hungary Today. Актер из «Терминатора» скончался после занятий йогой

Данные подтвердили в Венгерском национальном фонде кино. Вайна давно страдал от некоего тяжелого заболевания. Подробности о прощании, как и дата похорон пока не приводятся.

Вайна получил широкую известность, выступив продюсером трех первых фильмов про знаменитого "Рэмбо", третьей части "Крепкого орешка", третьего и четвертого фильмов "Терминатор".

С 2011 года видный деятель венгерской и международной киноиндустрии работал правительственным комиссаром, отвечая за стратегию развития кинематографа в Венгрии.