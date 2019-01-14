Стало известно, когда в эфир выйдет последний сезон "Игры престолов". Речь идет о восьмом и финальном сезоне сериала, который снят по циклу романов "Песнь Льда и Пламени" Джорджа Р.Р. Мартина.

Телеканал NBO сообщил, что первая серия сезона появится уже 14 апреля. Кроме того, на официальной страничке сериала в YouTube был опубликован тизер нового сезона, в котором живыми можно увидеть Арью и Сансу Старк, а также Джона Сноу – они спускаются в подземные комнаты своего родового замка Винтерфелл, передает "Свободная пресса".

Напомним, первый сезон "Игры престолов" вышел в 2011 году и сразу стал невероятно популярным. В общей сложности сериал получил 38 престижных премий "Эмми".