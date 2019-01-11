«Золушка» хореографа Жана Майо превратилась в триллер

Афинский культурный центр пригласил на предновогодние и рождественские гастроли знаменитую балетную труппу под руководством Жана-Кристофа Майо. Решили порадовать публику балетом «Золушка» на музыку Сергея Прокофьева. Этот признанный шедевр 1999 года давно путешествует по миру и разным фестивалям, радует и восхищает. Осенью 2018 года этот балет показали на фестивале Dance Open в Санкт-Петербурге.

Но совсем не учли главного. «Золушка» Майо совсем лишена волшебства и сказочности. То, что радует и восхищает балетоманов, критиков и эстетов, непонятно детскому сознанию и восприятию. Они выходили после представления ошалевшими, с явным недоумением в глазах. Где сказка, где туфелька, где красивые костюмы, где волшебство? И это главный промах организаторов гастролей, решивших так “удивить” маленьких афинских зрителей. Удивили по-настоящему!







А вот для греческих балетоманов и критиков и гостей Афин, приезд на гастроли балетной труппы Монте-Карло настоящее событие. И, ставшая уже классикой прокофьевская “Золушка”, оказалась новогодним подарком. Ведь старые сказки на новый лад сегодня рассказывают многие. Но не всем удается заново прочитать и найти свой, авторский взгляд, на историю, замыленную до дыр. Классическая история Золушки, плывущей по жизни в ожидании чуда, не соответствует современному духу времени и потому превращается в триллер, гле царствуют подлость, зависть и вероломство и гниющие ноги золушкиных сестер. Хореограф Жан-Кристоф Майо давно препарирует волшебные сюжеты и чудеса уступают место реальным чувствам, а мечты о сказочно-светлом будущем — мыслям о прошлом. Нет волшебных палочек и хрустальных башмачков. Зато есть удивительно емкие и современные костюмы Джероми Каплана и прелестная музыка Сергея Прокофьева.







Сочетание комических моментов и психологической точности хореографии поразительно соответствует духу произведения Сергея Прокофьева. И хотя балетмейтер проигнорировал важную для композитора идею времени - как «преходящести счастья» - его постановка настолько естественна, что кажется будто маэстро писал эту музыку по заказу Жана-Кристофа Майо, как Чайковский свою "Спящую красавицу" — под диктовку Мариуса Петипа. Это при том, что произведение Прокофьева называют одним из самых сложных для сценического воплощения. Но только Жан-Кристоф Майо смог соединять голливудскую безупречность шоу, психологические теории и классическую форму большого балетного спектакля. Поэтому в богатой драгоценной коллекции французского балетмейстера «Золушка» занимает свое почетное место.









