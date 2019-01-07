Старый новый год в Московской консерватории

Старый Новый год россияне по праву считают национальным праздником. И пусть иностранцы ломают голову над этим оксюмороном, в этом сочетании несочитаемого – наша суть, наша загадочная и широкая душа. Россияне будут отмечать Старый Новый год с музыкой и в лучших залах столицы!

Большой зал консерватории и Фонд «Опера» приглашают на ночной концерт, который закончится встречей Старого Нового года под фанфары лучшего духового оркестра России!

В программе вечера песни из «Золотого фонда» отечественной эстрады, мелодии из любимых кинофильмов «Карнавальная ночь», «Чародеи», «Эта веселая планета», «Три дня в Москве» и многих других. Зрителям предложат стать участниками концерта, так как перед концертом они получат тексты полюбившихся песен и вместе с артистами смогут исполнить любимые «старые песни о главном». Караоке с живым оркестром – что может быть увлекательней!

А поможет им в этом автор проекта, обладательница уникального лирико-драматического сопрано Вера Кононова, солист Музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко Андрей Батуркин, солист «Геликон-Оперы» Вадим Заплечный, а также Государственный духовой оркестр России, дирижер Андрей Колотушкин.