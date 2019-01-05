Скончался народный артист Иван Бортник

В Москве на 80-м году жизни скончался народный артист России Иван Бортник. Об этом в субботу сообщает РИА "Новости" со ссылкой на директора Театра на Таганке Ирину Апексимову.

Прощание с артистом пройдет 8 января в этом же театре, где он служил с 1967 года. По предварительным данным, которые озвучили вдове Татьяне Борзых врачи, Бортник умер от тромба.

За свою творческую карьеру известный актер сыграл десятки ролей в кино, в частности, в таких фильмах как "Место встречи изменить нельзя", "Родня", "Зеркало для героя", Иван да Марья".