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Созвездие Деда Мороза выступит в челябинском цирке

25 декабря 2018, 14:22 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Созвездие Деда Мороза выступит в челябинском цирке

На поиски нового созвездия Деда Мороза спасательную команду собирает челябинский цирк. Хитроумная баба Яга распылила зимнего деда в созвездие, а без него какой Новый год? Чтобы вернуть волшебника на праздник, космический звездолет с отважными мальчишками и девчонками, а также их родителями, стартовал в минувшие выходные из самого центра Челябинска.

Гамлет для нормальных клоунов

«Созвездие Деда Мороза» - именно так называется новая программа, приуроченная к новогодним праздникам. Космическая экспедиция исследует разные созвездия, посещает разные планеты и знакомит путешественников с такими разными, но очень талантливыми обитателями цирковой Вселенной.
- Вы никогда не замечали, что цирк похож на летающую тарелку? – режиссер и сценарист новой цирковой программы Кирилл Толдонов вопросительно смотрит на ватагу журналистов, ощетинившуюся микрофонами.
А ведь действительно! Его формы реально напоминают космический корабль, а разноцветные огни, дрожащие у сумраке зимнего вечера усиливают впечатления.
- И как-то пришла мысль: почему бы не отправиться на такой огромной летающей тарелке вместе со зрителями в какое-то космическое путешествие, - продолжает Кирилл Петрович. - Тем более у нас в программе очень много зверей, которые упоминаются в названии созвездий – созвездие змеи, гончих псов, льва, малого коня.
В звездную карту добавили Планету Обезьян, Планету Маленького принца и еще несколько новшеств, получилось увлекательное и яркое представление.
- Мне кажется, такая форма более интересна, - признается автор, (в копилке которого, кстати, уже несколько цирковых сценариев, он даже «Ромео и Джульетту» умудрился поставить в цирке). - К дивертисменту нужно добавлять хоть немножко драматургии, и тогда получается целостный спектакль. Тем более, что сейчас идет тенденция слияния разных видов искусств, в том числе театра с цирком.
Кстати, по совместительству Кирилл Петрович сыграл в спектакле одну из ролей – Белого клоуна, капитана звездолета.
- 98 процентов клоунов могут спокойно исполнять драматические роли. Это я вам как клоун говорю. Гамлета я вам хоть сейчас могу прочитать, хотите? – и не дожидаясь ответа: «Быть или не быть? Вот в чем вопрос, - переходит на регистр ниже, баритоном выдает, - Достойно ли смиряться пред ударами судьбы иль надо оказать сопротивленье?» - и уже вернувшись из роли. - В общем, как поется в песне: «Я Гамлета безумие страстей который год играю для себя». В этом нет никаких сложностей для нормальных клоунов.

Он сказал: «Поехали!»

Клоунскую компанию дополнили Черт с Бабой Ягой. Черт, как полагается, был рогатым и хвостатым, а вот Баба Яга оказалась весьма привлекательной особой – в модном платье, с ногами «от коренных зубов», но с длинным носом, мерзким характером и личным звездолетом в виде метлы. Они то пугали зрителей, то пытали холодной водой, словом, всеми силами старались сбить путешественников с пути, иногда это удавалось. Но тем не менее космический корабль упрямо продвигался к своей цели.
Представители созвездия Гончих псов танцевали для гостей вальс, брали с ходу барьеры, кувыркались и прыгали через скакалку. Маленький принц на своей планете жонглировал кольцами и булавами, взлетая под самый купол цирка, так что зрителям на первых рядах приходилось запрокидывать голову. Очень красивое созвездие Малого коня сопровождали белоснежные девушки-«кометы» с мерцающими пушистыми веерами –«хвостами».
На Планете обезьян шел настоящий бразильский карнавал – с красками, перьями, множеством экзотических животных, живущих на разных континентах, но встретившихся на одной арене благодаря искусству цирка, как олень и страус. Леопард, как котенок, пил молоко из бутылочки, обхватив ее передними лапами. Попугай ара кувыркался в кольце, ну а хозяева планеты – обезьяны демонстрировали чудеса ловкости, катаясь на самокате, делая стойку на голове, играючи крутили сальто.

Кот и антипод

Созвездие малого льва представляли братья по царской крови – обычные дворовые кошки. Несмотря на всеобщую любовь и популярность этих домашних пушистиков не так уж часто можно увидеть в цирке. Ведь кошке положено гулять самой по себе и делать то, вздумается, а не выполнять команды. Мурки и Васьки поразили публику, вызвав бурю восторгов больших и маленьких. Они ходили по шесту, прыгали, как лев, с тумбы на тумбу через кольцо, катались на шаре, как девочка Пикассо, подтягивались на брусьях, как олимпийские чемпионы, но самые потрясающие были два трюка: котик балансировал на тонкой леске, как канатоходец, и крутил лапами шест с горящими концами. Это просто фантастично!
- Да, это наши фишки, - гордится дрессировщица Юлия Силантьева. - На самом деле ходить на леске у меня умеют трое. Тут главное, чтобы животное первый раз рискнуло это сделать, чтобы понять, что они это могут. Что касается антипода. Кладешь животное к себе на коленки и проверяешь, любит ли оно лежать на спинке или нет. Затем даешь в лапки мячик, показываешь какую-нибудь «конфетку», чтобы кошка начала лапками перебирать. Она начинает искать приманку и крутит мячик. То же самое и с факелом происходит. Но опять же предварительно нужно определить, боится ли животное огня и очень хорошо следить за тем, чтобы животное не обожглось. Для безопасности мы пристегиваем шлейкой, чтобы котик случайно не поднял голову или не начал внезапно вставать.

Шестерка усатых-полосатых

Знакомимся. Смельчака, который крутил горящий шест, зовут Бим. Всего же в номере у Юлии работало шесть усатых-полосатых: Муся, Плюша, Икс, Бим, Бом и Рыжик.
- Я начинала как жонглер, жонглировала шляпами. Тогда мне было 16 лет, - рассказывает Юля. - Потом мои родители предложили мне поработать с кошками. Я с детства привязана к этим пушистикам, еще и в год Кота родилась, так что все это мне пришлось по душе. Они меня познакомили с дрессировщиком. Его зовут Николай Анисимов. Это великий человек! Я у него училась. Ухаживала за его животными, занималась с ними, наблюдала за репетициями, набиралась опыта. А потом появились мои котята, и мы вместе с ним сделали мне номер. Сейчас моим котяткам уже 12 лет, но они все выглядят бодрячком, и все хотят работать, - улыбается дрессировщица.
- Считается, что кошка, в отличие от собаки, хуже поддается дрессировке, потому что она просто не хочет.
- На самом деле это не так. С моим 13-летним опытом могу это говорить. Кошка охотно идет на контакт. Принцип работы тот же, что и с детишками: похвалишь, конфетку дашь, и ребенок понимает, что его любят, и он все сделал хорошо. С кошками то же самое.
- Разрешите вечный спор кошатников и собачников: кто все-таки умнее? У вас в номере работают и те, и другие.
- Каждый по-своему. С собакой проще – она активнее идет на контакт с человеком, у нее сильнее развито чувство преданности, собака очень зависима от хозяина, и она готова больше для него сделать. У кошки другой жизненный принцип, она предпочитает товарищество: ты – мне, я – тебе. Собака из-за своей преданности и любви к хозяину может что-то сделать просто так, кошка на такое редко соглашается. А кто из них умнее сказать не могу.
К полету готов!
Много в цирковом путешествии было остановок, много разных зверей и талантливых артистов, которые заслужили аплодисменты. И конечно же, путешественники нашли заветное созвездие, расколдовали дедушку Мороза и все вместе зажгли новогодние огоньки. Ребятишки так громко и дружно кричали волшебные слова, что елочка осветилась огнями с первого раза.
Что ж, все хорошо, что хорошо кончается. Впрочем, цирковой звездолет готов снова отправится в путь и ждет новых путешественников. 


Виктория ОЛИФЕРЧУК.

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