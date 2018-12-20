Убитый персонаж «Игры престолов» предсказал финал сериала

Шотландский актер Ричард Мэдден, исполнявший роль Робба Старка в культовом сериале «Игра престолов», высказал свои предположения о том, чем закончится финальный сезон, который выйдет весной следующего года.

Поклонникам культового сериала «Игра престолов», основанного на эпической саге «Песнь льда и пламени» американского писателя Джорджа Мартина, известно, что Робб Старк был предательски убит еще в третьем сезоне. Ричард Мэдден поделился своими ощущениями по этому поводу.

«Один из минусов быть частью шоу заключался в том, что у меня на руках был сценарий. Я знал, что произойдет. Сейчас у меня его нет, так что я действительно могу наслаждаться захватывающим зрелищем. Я просто зритель, и это очень хорошо», - рассказал Мэдден.

Актер также предположил, чем может закончиться сериал, финальный сезон которого должен начаться в апреле следующего года. Исходя из того, сколько ключевых героев повествования, включая и его персонажа Робба Старка, были убиты в ходе предыдущих семи сезонов, Ричард Мэдден высказался: «В итоге все умрут, и останутся только три дракона, которые будут летать туда-сюда. Так действительно может быть!», - приводит его слова «Ридус».