В среду, 19 декабря, художественный руководитель Московского театра "Современник" Галина Волчек празднует юбилей. С днем рождения деятеля культуры сегодня поздравил президент России Владимир Путин.

Глава государства назвал Галину Волчек, которой исполняется 85 лет, подлинным созидателем и творцом. Кроме того, Путин отметил, что худрука "Современника" считают увлеченным и безгранично талантливым человеком, который верит в высокое предназначение искусства и ответственно относится к своему призванию.