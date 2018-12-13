Богатыри vs голод и холод. Эпичная битва на пельменном фестивале

15 декабря в центральном парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина пройдет седьмой фольклорно-гастрономический фестиваль «Уральские пельмени на Николу зимнего». Посетители парка по традиции продегустируют пельмени лучших мясных производителей Южного Урала и примут участие в народных забавах.

«"Уральские пельмени" - это праздник для всей семьи. Молодежь заинтересуют аттракционы, в которых они смогут проявить свои лучшие качества, взрослым наверняка понравятся торговые ряды с различной продукцией, а старшему поколению придется по душе концертная программа. В этом году мы впервые представим людям русскую стилизованную битву. Такого еще никто не делал. Это наш ответ песне "Лед и пламя"», - прокомментировал режиссер ежегодного фестиваля Антон Брагин.

Впервые для участников фестиваля организаторы подготовили специальное русское пельменное фэнтези, представляющее собой эпичную битву. На стороне добра – богатыри, взращенные на уральских пельменях. Со стороны сил зла – собирательный отрицательный образ голода и холода. И только благодаря народной поддержке свет сможет победить тьму.

В 12 часов на главной сцене начнётся большой фольклорный концерт. В праздничной программе примут участие танцевальные и вокальные коллективы со всего региона, в их числе: народный хор «Уралочка» из города Магнитогорск; «Студия Ералаш», Шоу-группа «Маков Цвет» и другие коллективы Челябинской области.

Помимо концертных номеров состоится конкурсно-игровая программа. На празднестве будут работать несколько интерактивных площадок, на которых весёлые скоморохи организуют танцевальные переплясы, игры и конкурсы с ценными призами. Аттракционы начнут свою работу в 11:00.

Помимо насыщенной программы, участники смогут бесплатно продегустировать пельмени, купить мясо и копчености, сыры, мед, пчелопродукты и кондитерские изделия.