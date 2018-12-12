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Новогодний «Голубой огонёк» в консерватории
12 декабря 2018, 13:30 [ «Аргументы Недели» ]
В Новый год возможно всё - самые неожиданные решения, кардинальные преображения. Вот и наш любимый Большой зал консерватории 2 января 2019 в 19.00 решил удивить и добавить новых красок к своему академическому реноме и пригласить друзей на очаровательный музыкальный микс в лучших традициях советского «Голубого огонька».
Даешь альтернативу телевизору! Надевайте лучшие наряды и приходите всей семьей на украшенную новогодней иллюминацией Большую Никитскую. Вас ждет феерический дивертисмент от Фонда «Опера» и его президента - певицы, продюсера и просто красивой женщины Веры Кононовой. Удивлять и радовать в новогодний вечер также будут Елена Ионова (меццо-сопрано), Андрей Батуркин (баритон), Вадим Заплечный (тенор).
В программу входят знаменитые арии из прославленных опер Джузеппе Верди и Жоржа Бизе, искристые хиты из оперетт Иоганна Штрауса, Франца Легара и Имре Кальмана, ударные композиции из рок-оперы Эндрю Ллойд Уэббера «Призрак оперы». Их исполнят солисты Большого театра, Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, Геликон-оперы и Московского театра оперетты. Ну и какой же «Голубой огонёк» без песен из любимых кинофильмов? У зрителей будет возможность спеть их вместе с артистами, да еще и под оркестр. Весь вечер на сцене один из лучших оркестров мира – Государственный духовой оркестр России. Узнать подробнее.
Мы верим в новогодние чудеса! А вы? Убедитесь в этом сами и приходите на консерваторский «Голубой огонек».
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