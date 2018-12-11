Вдова Леонида Гайдая попала в больницу после празднования дня рождения

Вдова знаменитого российского режиссера Леонида Гайдая Нина Гребешкова была госпитализирована. Неделю назад актриса праздновала свой день рождения в кругу самых близких и случайно подвернула ногу.

Гребешкова отметила, что не знает точно, что с ней произошло, поскольку в настоящий момент с ногой все в порядке. Врачи подозревали, что у Нины Павловны инсульт, однако впоследствии этот диагноз не подтвердился, передает во вторник, 11 декабря, "СтарХит".

В настоящий момент Гребешкова находится в медучреждении, у нее хорошая и очень комфортабельная палата. Актриса, однако, хочет поскорее вернуться домой, поскольку не любит чувствовать себя беспомощной.