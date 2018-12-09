Беседовать с актером Адомайтисом – одно удовольствие! Аристократизм, врожденный такт, уважение к собеседнику. Иностранец советского кинематографа. Действительно, а разве можно представить такие фильмы как « Богач, бедняк…», « Трест, который лопнул», «Мираж», «Зеленый фургон» без литовского Адомайтиса? Сегодня актер ведет спокойную жизнь: отдыхает, не интересуется политикой, не снимается. Но его все устраивает! Регимантас Адомайтис воспринимает жизнь такой, какой она есть!

- Господин Адомайтис, вам не бывает скучно? Тишина, покой… Не хочется встряски?

- Как вы сказали? Встряски? Забавно. Мне в жизни хватало разных эмоций. Пора и на покой. Впрочем, иногда я принимаю предложение поучаствовать в мероприятиях. Мы же встречались с вами летом на фестивале в Юрмале.

- С тех пор много воды утекло. Я знаю, что вы дружили с Николаем Петровичем Караченцовым. Но и его не стало…

- Мы начали хорошо общаться после фильма «Трест, который лопнул». Да, общались много… Но потом произошла трагедия и сложно было нам беседовать. Да, хорошие люди уходят…

- Всегда хотела вас спросить о политике. Вы же были народным депутатом СССР. А сегодня ничего не хотите слышать о политике. Почему?

- Зачем мне это надо? Мне предлагали «поучаствовать» в политике, но я не согласился. Я не имею политические амбиции. Считаю, что люди искусства не должны заниматься политическими вопросами. Да, я «протирал штаны» депутатом. Но это было во времена Горбачева. Сегодня такого желания нет.

- Вы проснулись знаменитым после фильма « Никто не хотел умирать». Помните свои ощущения после прихода славы?

- Хороший фильм. Хорош тем, что российские зрители узнали, что есть много прекрасных прибалтийских актеров. Конечно, меня узнавали на улице, но это же совершенно естественно. Что такого в популярности актера? Это такая узнаваемая профессия. Вот и все.

- Вы себя больше относите к театральным актерам или киноактерам?

- Я всегда говорил, что кино – это мозаика. А как ее собирают? По крупицам. Так и в кино: дубли, съемки, вновь съемки и образ готов. А в театре актер за два часа переживает жизнь своего героя. И он не может на сцене повторить «дубль». И в театре есть зритель, которого ты е можешь подвести, огорчить. Конечно, театр вошел в мою душу полностью.

- На ваш взгляд, есть отличие между российским и прибалтийским зрителем?

- Российский зритель более эмоциональный. Он более щедр на проявления чувств. В Литве люди гораздо выдержаны. Но это свойство литовского характера. Я это и сегодня хорошо чувствую, когда выхожу на улицу: меня узнают в Литве, но не просят автографов и не просят сфотографироваться. В России дело обстоит иначе: народ подходит, улыбается, желает поговорить и не скрывает своих эмоций. Конечно, разница есть.

- Вы были очень любимы зрительницами. Признайтесь, вам льстило такое внимание?

- Думаю, что каждому мужчине приятно внимание женщин. Я не могу сказать, что уставал от него, но… Были и неприятные случаи, которые врезались в память. Помню, писала мне одна женщина, которая отбывала срок. И я ей ответил. Да, пожалел и ответил. И начался ад: куча писем, признание мне в любви, желание встретиться. Я еле ноги унес! После этого случая я всегда осторожно общаюсь с поклонницами.

- Простите, но хотелось бы поговорить на «интимные» темы…

- Я уже вышел из «интимной» темы.

- Я о личных моментах. Например, многие популярные актеры, которых любят и знают, сегодня бедствуют. Они готовы на любую работу, чтобы обеспечить себя. Нынче время молодых и дерзких.

- Конечно, наше время проходит. А приходят молодые, талантливые. И это просто жизнь. Печально, что те, кто был так востребован, сегодня бедствует. Но меня эта «чаша» пронесла. Мне много и не надо. Конечно, всем деньги нужны, но есть такие актеры, которые в откровенной халтуре не будут сниматься. Я к таким отношусь. Но и не буду отказываться, например, от качественной рекламы. Нужно видеть материал. Слава Богу, что мне всего хватает.

- У вас трое сыновей, есть внуки. Есть ваше продолжение. Кто-то пошел по вашим актерским стопам?

- Да, средний сын Гедиминас. Он окончил актерский факультет и пытается реализоваться в «дальних странах». Он не очень любит театр, а любит сниматься на ТВ. Но это его выбор. А двое других сыновей – Витаутас и Миндаугас не имеют отношения к искусству. Они прекрасные сыновья! И я рад этому.

- У вас есть заветное желание?

- У меня есть желание: хочу поехать отдохнуть на острова в Атлантическом океане. Уже два года говорю об этом! Но все как-то не получалось… То юбилей, то другие заботы… А хочется!



