Этюд Рембрандта продали на аукционе за 12 миллионов долларов

В Лондоне малоизвестный "Этюд головы юноши" Рембрандта ван Рейна с отпечатками пальцев художника продали за 12 млн долларов. Он стал самым дорогим лотом, сообщает аукционный дом Sotheby's.

Как уточняется, в процессе технической экспертизы и реставрации на картине были обнаружены отпечатки пальцев, предположительно принадлежащие художнику. Датируется лот приблизительно 1655 годом.

Размеры картины, написанной маслом на дубовой доске, составляет всего 25 на 20 см. Однако, благодаря сообщению об отпечатках мастера, ее оценочная стоимость была превышена более, чем в 1.5 раза.