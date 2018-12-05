Челябинский цирк предлагает встретить Новый год

Всем известно, как Новый год встретишь, так его и проведешь. Хотите, чтобы наступающий год был ярким, интересным, позитивным? Тогда в путь! Вы должны отправиться к «Созвездию Деда Мороза», которое уже совсем скоро, 22 декабря, зажжется под куполом челябинского цирка.

Вы сможете почувствовать себя настоящими капитанами космического корабля, поучаствуете вместе с весёлыми клоунами в спасении Деда Мороза, поможете победить и перехитрить злую Бабку Ягу и её помощника глупого Чёрта.

Во время увлекательного путешествия по далеким сказочным планетам вы увидите множество уникальных экзотических животных. Кенгуру и шимпанзе никогда не встречаются в природе, потому что живут на разных континентах: один в Австралии, другой в Африке. И только в сказочном созвездии Деда Мороза возможно такая встреча.

Длинноногие страусы, разноцветные попугаи, космически пластичные кошки, обаятельные собачки – братья наши меньшие готовы вместе с вами отметить самый любимый праздник, продемонстрировать свои таланты, зарядить хорошим настроением на целый год. Артисты цирка поразят сложнейшими трюками, восхитят мастерством, рассмешат до слез.

Не пропустите! Будет страшно интересно, жутко весело, безумно красиво, словом будет настоящий праздник!

Ждём всех с 22-го декабря по 13 января в Челябинском государственном цирке.

Виктория ОЛИФЕРЧУК