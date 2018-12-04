Актриса Елена Цыплакова стала главным режиссером театра

В минувшую субботу, 1 декабря, стало известно, что знаменитая советская и российская актриса, народная артистка России Елена Цыплакова стала главным режиссером Московского областного театра драмы и комедии.

Актриса призналась, что любит этот театр и добавила, что ей было очень приятно, когда директор МОТДиКа Юрий Евгеньевич Педенко предложил ей стать главным режиссером. По словам Цыплаковой, у нее с коллективом театра интересные планы на будущее, которые включают в себя расширение гастрольной жизни.

Елена Октябревна отметила, что в МОТДиКе замечательная труппа, артисты которой работают с полной отдачей. Кроме того, недавно пришли и новые талантливые актеры. "Мы полны энергии и замечательного настроения", – заключила Цыплакова.

Напомним, Елена Цыплакова начала сниматься еще будучи школьницей. Зрители полюбили ее после картин "Не болит голова у дятла", "Школьный вальс" и многих других.