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Актриса Елена Цыплакова стала главным режиссером театра

4 декабря 2018, 22:50 [ «Аргументы Недели» ]

Актриса Елена Цыплакова стала главным режиссером театра
фото: Мих. Белоцерковский

В минувшую субботу, 1 декабря, стало известно, что знаменитая советская и российская актриса, народная артистка России Елена Цыплакова стала главным режиссером Московского областного театра драмы и комедии.

Актриса призналась, что любит этот театр и добавила, что ей было очень приятно, когда директор МОТДиКа Юрий Евгеньевич Педенко предложил ей стать главным режиссером. По словам Цыплаковой, у нее с коллективом театра интересные планы на будущее, которые включают в себя расширение гастрольной жизни.

Елена Октябревна отметила, что в МОТДиКе замечательная труппа, артисты которой работают с полной отдачей. Кроме того, недавно пришли и новые талантливые актеры. "Мы полны энергии и замечательного настроения", – заключила Цыплакова.

Напомним, Елена Цыплакова начала сниматься еще будучи школьницей. Зрители полюбили ее после картин "Не болит голова у дятла", "Школьный вальс" и многих других.

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