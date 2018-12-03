Киселев поддержал российских рэперов стихами Маяковского

Известный российский телеведущий Дмитрий Киселев призвал "не кошмарить рэперов". Данное заявление прозвучало в программе "Вести недели", где он зачитал часть поэмы Владимира Маяковского.

Телеведущий рассказал о задержаниях музыкантов в России и о повсеместной отмене их концертов. В программе на канале "Россия 1" Киселев упомянул рэперов Хаски, Face, Басту и Элджея.

Киселев отметил, что российским рэперам не чужд патриотизм. Однако единственное, что ведущий считает недопустимым - это пропаганда наркотиков, напомнив про концерты Элджея в Сургуте.

Он также зачитал отрывок из поэмы Владимира Маяковского "Хорошо", отметив при этом, что именно этот российский поэт стал предтечей рэпа в отечественной поэтической традиции.



